Кувейт теж готується до пом’якшення карантину

Кувейт розробив покроковий план скасування обмежень, запроваджених для сповільнення поширення COVID-19.

Про це заявив прем’єр-міністр Кувейту Шейх Сабах Халед аль-Хамад аль-Сабах, пише Xinhua.

“Ми ухвалили план поступового повернення до нормального життя, ґрунтуючись на досвіді багатьох держав, підготовленому експертами й спеціалістами”, - сказав аль-Сабах.

За його словами, у своїх діях, направлених на подолання нового коронавіруса, уряд враховуватиме економічні та соціальні аспекти, а також фактори охорони здоров’я.

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Першим кроком пом’якшення карантину стане скорочення у країні комендантської години. З 31 травня люди муситимуть перебувати вдома лише з 6 вечора до 6 ранку, хоча останні три тижні заборона на пересування була цілодобовою.

За словами міністра внутрішніх справ Кувейту Анаса аль-Салеха, уряд також вирішив ізолювати кілька регіонів, в яких нещодавно було зареєстровано зростання кількості інфікованих COVID-19.