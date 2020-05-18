Нафта дорожчає на тлі скорочення видобутку і відновлення попиту

Нафта подорожчала більш як на $1 за барель в понеділок завдяки скороченню видобутку і ознакам поступового відновлення попиту на тлі ослаблення антивірусних обмежень.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $33,56 за барель, що на $1,06 (3,26%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії. Минулого тижня контракт подорожчав на 4,9%.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $1,39 (4,72%) - до $30,82 за барель. Контракт, який закінчується у вівторок, завершив торги минулого тижня зростанням на 19%, свідчать дані Dow Jones Market Data.

"Попит на нафту відновлюється V-подібно на тлі відновлення економічної діяльності в країнах-імпортерах нафти і безпрецедентної підтримки виробників з ОПЕК + і G20 зобов'язань щодо пропозиції", - відзначає головний стратег AxiCorp з глобальних ринків Стівен Іннес.

Видобуток також скорочується, оскільки енергетичні компанії США зменшують парк діючих бурових установок, які працюють на рекордно низькому рівні протягом другого тижня поспіль. Це частково допомогло послабити побоювання з приводу того, що в пункті доставки контракту нафти WTI в Кушинга, штат Оклахома, не вистачає вільних ємностей.

Кількість діючих нафтогазових бурових установок в США минулого тижня скоротилася на 35 - до 339, свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes. Роком раніше в країні працювало 987 бурових. Таким чином, кількість діючих нафтогазових бурових установок в США впала за підсумками дев'ятого тижня поспіль і знизилася до мінімуму за весь час ведення розрахунків з 1940-х років. Число нафтових установок знизилося на 34 і становило 258, що є найнижчим показником з липня 2009 року.

Підтримку цінам на нафту також надає скорочення видобутку з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників.

Найбільший в світі експортер Саудівська Аравія оголосила минулого тижня, що на додаток до своїх зобов'язань за угодою ОПЕК + в червні скоротить нафтовидобуток на 1 млн бар./д.

Кувейт і Саудівська Аравія домовилися припинити видобуток нафти на спільному родовищі Аль-Хафджі терміном на один місяць, починаючи з 1 червня, повідомила кувейтська газета Al Rai 16 травня.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 33,50 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 32,79 долара за барель, що на 29 центів вище рівня закриття торгів ($32,50).