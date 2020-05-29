Канада хоче продовження дії Договору про відкрите небо

Канада поділяє занепокоєння щодо недотримання Росією умов Договору про відкрите небо, але виступає проти припинення його дії.

Про це Radio Canada International заявила речниця міністра закордонних справ Канади Сірін Хоурі.

“Ми розуміємо та поділяємо багато занепокоєнь США стосовно недотримання РФ Договору про відкрите небо. Однак, ми переконані, що у разі повернення Росії до повного дотримання його умов він може й далі слугувати важливим механізмом підвищення військової прозорості, розбудови взаємної довіри та зниження непорозумінь”, - сказала Хоурі.

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За її словами, Канада вбачає Договір ключовим елементом глобального контролю за озброєнням. Оттава радитиметься з іншими державами стосовно впливу можливого виходу США з Договору на продовження його дії.

Як повідомлялося, США 22 травня оголосили про намір вийти з Договору за шість місяців. Водночас США заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до повного виконання Договору. Причиною такого кроку США стало те, що РФ всупереч договору протягом багатьох років застосовувала заборону на польоти, зокрема, над регіоном Калінінградської області, а також поблизу кордонів між Росією і Грузією.

Радник Трампа з національної безпеки Роберт ОʼБраєн 22 травня звинуватив РФ у тому, що вона використовувала Договір про відкрите небо, щоб стежити за місцеперебуванням президента США Дональда Трампа.

Договір про відкрите небо — багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав. Метою договору є удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.