Між Стамбулом і Анкарою відновили залізничне сполучення

Вперше з 28 березня — часу припинення міжміського залізничного сполучення в Туреччині через епідемію коронавірусу, — було відновлено рух швидкісного міжміського потяга Стамбул-Анкара.

Про це повідомив Міністр транспорту Аділ Караісмайлоглу, інформує власкор Укрінформу.

"У разі виявлення пасажирів із симптомами COVID-19 під час подорожі, їх буде направлено до ізоляторів у потягах та пізніше передано під нагляд лікарів на найближчій станції", - повідомив міністр.

За його словами, потяги курсуватимуть на половину пропускної спроможності, але вартість квитків зростати не буде. Перед посадкою в потяг пасажири проходитимуть контроль на симптоми інфікування коронавірусом.

Читайте також: Туреччина з 1 червня суттєво послабить карантин

Перший потяг вирушив у подорож зі Стамбула до Анкари у четвер рано вранці. Щодня буде здійснюватися 18 рейсів між цими містами. Скористатися потягом можуть всі охочі, окрім осіб старших 65 та молодших 20 років.

За підсумками 28 травня в Туреччині проведено 33,6 тисячі тестів на коронавірус, з них 1182 - позитивні. 30 людей загинули, 1 576 одужали. День від дня статистичні показники демонструють покращення ситуації в країні.

Фото: depositphotos.com