У Нідерландах виявили вже понад 45,9 тисячі випадків коронавірусу

У Нідерландах за добу виявлено 182 нових хворих на COVID-19, і загальна чисельність випадків коронавірусу у країні сягнула 45 950.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM). “Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 182 особи, в яких виявилися позитивними результати тесту на COVID-19”, - йдеться у повідомленні. Загалом у країні у 45 950 людей діагностовано коронавірусну хворобу. За добу померло 32 людини з COVID-19, а загальна кількість летальних випадків становить 5 903. Читайте також: У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 22,6 тисячі Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.