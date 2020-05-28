У Нідерландах виявили вже понад 45,9 тисячі випадків коронавірусу
Укрінформ
У Нідерландах за добу виявлено 182 нових хворих на COVID-19, і загальна чисельність випадків коронавірусу у країні сягнула 45 950.
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 182 особи, в яких виявилися позитивними результати тесту на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Загалом у країні у 45 950 людей діагностовано коронавірусну хворобу.
За добу померло 32 людини з COVID-19, а загальна кількість летальних випадків становить 5 903.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.