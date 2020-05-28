У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 22,6 тисячі

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 22 600 осіб, з яких 1030 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 22 600, 1030 осіб померло", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, у лікарнях на сьогодні перебуває 2248 пацієнтів із коронавірусом, 79 818 людей – на домашньому карантині, 19 373 – під епідеміологічним наглядом. Одужало вже 10 560 людей.

На цей час у Польщі проведено понад 820 тис. тестів на коронавірус.

Як повідомлялося, з 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, із суботи скасовується обов’язок носіння масок на вулицях, буде скасовано обмеження на кількість покупців в магазинах. З неділі, 31 травня, у Польщі не обмежуватимуть кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

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Водночас, з 6 червня в Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб та відкриють заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.