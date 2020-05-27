Польща скасовує масковий режим і дозволяє масові зібрання

З 30 травня у Польщі скасовують обов’язок носіння масок на вулицях, а з 6 червня дозволять масові зібрання до 150 осіб та відкриють культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Про це в 27 травня під час спільної прес-конференції у Варшаві з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовським та віце-прем’єр- міністром, міністром культури і національної спадщини Пьотром Глінським заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Діятиме один основний принцип: у загальнодоступному просторі, де можливим буде дотримання 2-метрової дистанції, носіння масок не буде обов'язковим",- заявив Моравецький.

Він також повідомив, що від суботи буде скасовано ліміти на кількість покупців в магазинах.

За його словами, від неділі, 31 травня, у Польщі знімається також ліміт на кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

Водночас, з 6 червня відкриваються культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби). Винятки становитимуть дискотеки та диско-бари, які й надалі не працюватимуть.

Польський прем’єр наголосив, що з 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання, зокрема весілля, на яких зможуть перебувати до 150 осіб.

Віце-прем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський уточнив, що театри та кінотеатри функціонуватимуть в обмеженому режимі – зали можуть бути заповнені лише наполовину.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Шумовський наголосив, що у зв’язку з черговим етапом пом’якшень не потрібно забувати, що обмеження не знімаються, зокрема люди на вулицях повинні дотримуватися дистанції між собою до 2 метрів.

Фото: АА