У Нідерландах виявили 190 випадків COVID-19 за добу
Укрінформ
У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) за минулу добу зросла на 190 до 45 768 осіб.
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 190 нових людей, що дали позитивний тест на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Загалом у країні вже 45 768 людей захворіли на коронавірус
Зазначається, що в країні від захворювання на коронавірус померли ще 15 людей. Всього вже 5 871 особа померла від COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня у світі зафіксовано 5 684 803 випадків коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужало та 352 225 загинуло.