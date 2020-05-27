Коронавірус у Росії: кількість випадків перевищила 370 тисяч, 3962 - летальні

У Російській Федерації за минулу добу виявлено 8333 нових випадки коронавірусу, в результаті загальне число інфікованих у країні становить 370 171.

Такі оновлені дані на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з ним, найбільше позитивних результатів тестів на коронавірус за добу зареєстрували в Москві (+2140 осіб), Підмосков'ї (+793), Петербурзі (+387), Свердловській (+235), Нижегородській (+231) та Ростовській (+203) областях.

За минулу добу померли ще 161 пацієнт із коронавірусом. Загальна кількість офіційно зареєстрованих загиблих у Росії досягла 3962 осіб.

Одужали в цілому 141 906 осіб (+11060 людей за останню добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,701 млн, з них 352,6 тис. летальних, одужали 2,445 млн осіб.