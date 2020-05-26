У Росії зафіксували найвищий показник смертності від COVID-19 за добу

За минулу добу у Російській Федерації зафіксували 8908 нових випадків зараження коронавірусом, у результаті загальна кількість інфікованих у країні становить 361838 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавирус.рф.

З російських регіонів найбільше число позитивних результатів тестів на коронавірус за добу зареєстрували у Москві (+2830 осіб за останню добу), Московській області (+817), Петербурзі (+363), Нижньогородській (+228), Свердловській (+207) і Ростовській (+203) областях.

Померли за минулу добу 174 людини, і це максимальний показник за весь час. Всього в Росії з моменту початку поширення нової коронавірусної інфекції померла 3801 людина.

Одужало за добу 12317 осіб, загальне число тих, хто вилікувався досягло 130846 осіб.

Російський інтернет-дослідник, один із засновників дослідницького агентства Data Insight Борис Овчинніков після розгляду офіційної статистики по COVID - 19 у РФ заявив, що її можуть фальсифікувати на федеральному рівні.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становила 5,602 млн, з них 348,1 тис. летальних, видужали 2,381 млн осіб.