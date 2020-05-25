За добу в РФ виявили майже дев'ять тисяч випадків коронавірусу

У Російській Федерації за минулу добу зафіксували 8930 нових випадків зараження коронавірусом, таким чином, загальна кількість інфікованих у країні становить 352 930 осіб.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з ним, найбільше позитивних результатів тестів на коронавірус за добу зареєстрували в Москві (+2560 осіб за останню добу), Московській області (+831), Санкт-Петербурзі (+374), Свердловській (+279) і Нижньогородській (+229) областях.

За добу помер 91 пацієнт з COVID-19, з початку поширення коронавірусу в Росії померли 3 627 осіб.

Одужали 118 529 осіб (+5 497 осіб за останню добу).

З неділі в антирейтингу статистики країн, уражених коронавірусом, Росія відійшла на третє місце, поступившись другим Бразилії, за даними, як Worldometer (США - 1,686 млн, Бразилія - ​​365,2 тис.), так і Університету Джонса Гопкінса (США - 1,643 млн, Бразилія - ​​363,2 тис.).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,513 млн, з них 346,9 тис. летальних, одужали 2,309 млн осіб.