У світі вже понад 5,5 мільйона хворих на COVID-19

Загальна кількість випадків коронавірусу на планеті станом на ранок понеділка, 25 травня, вже перевищила 5,5 млн, а число померлих – майже 347 тисяч.

Про це говорять дані Worldometer.

Так, станом на ранок 25 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 складає 5 500 764, включаючи 346 727 летальних.

Натомість 2 302 163 особи вже вилікувалися від коронавірусу.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 686 436), Бразилія (365 213) та Російська Федерація (344 481). Тим часом такі сильно вражені раніше коронавірусом європейській держави, як Іспанія та Італія випали з трійки «лідерів» за захворюваністю.Кількість нових випадків коронавірусу в Західній Європі зменшується.