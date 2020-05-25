У Франції помер відомий письменник і сценарист Жан-Лу Дабаді

Письменник, сценарист, член Французької академії Жан-Лу Дабаді помер у Парижі на 82-му році життя.

Про це повідомило в неділю Agence France-Presse з посиланням на його агента Бертрана де Лаббі.

За даними агента, Дабаді помер у неділю вдень у лікарні Пітьє-Сальпетрієр від наслідків хвороби, не пов'язаної з коронавірусом.

Дабаді є автором багатьох романів, перший з яких - "Сухі очі" (Les Yeux secs) - він написав у 1957 році. Паралельно з роботою над новими літературними творами він співпрацював з низкою видань, для яких писав рецензії до фільмів і статті, присвячені мистецтву, а також складав тексти пісень для французьких виконавців.

[A LA UNE A 18H] L'artiste et académicien Jean-Loup #Dabadie, qui a exercé ses nombreux talents dans des domaines variés dont la littérature, le journalisme, le cinéma et la chanson, est décédé dimanche à Paris à 81 ans, a annoncé à l'#AFP son agent Bertrand de Labbey #AFP 3/5 pic.twitter.com/JgUy28kgqU — Agence France-Presse (@afpfr) May 24, 2020

Дабаді також написав більше чотирьох десятків сценаріїв до фільмів відомих французьких режисерів, серед яких були Франсуа Трюффо, Ів Робер, Жан-Поль Раппно, Клод Піното. За свою роботу в кіноіндустрії він був удостоєний безлічі нагород, тричі ставав лауреатом премії "Сезар" в номінації "Кращий сценарій".

Фото: AFP