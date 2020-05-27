Ryanair оскаржить виділення €9 мільярдів держдопомоги для Lufthansa

Ірландський лоукостер Ryanair має намір оскаржити в суді рішення уряду Німеччини про надання допомоги в 9 млрд євро авіакомпанії Lufthansa.

Про це інформує сайт Ryanair.

«Ryanair подасть апеляцію проти останнього прикладу незаконної державної допомоги Lufthansa», - заявив глава компанії Майкл О'Лірі.

За його словами, така державна підтримка істотно спотворить чесну конкуренцію, дозволивши Lufthansa встановлювати ціни, нижчі від ринкової вартості.

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Також зазначається, що внаслідок таких дій Ryanair та інші лоукостери опиняться в скрутному становищі.

Як повідомлялося, влада Німеччини ухвалила виділити €9 мільярдів допомоги потерпілій від пандемії коронавірусу компанії Lufthansa, яка є найбільшим авіаперевізником у Європі.