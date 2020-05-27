Ryanair оскаржить виділення €9 мільярдів держдопомоги для Lufthansa
Укрінформ
Ірландський лоукостер Ryanair має намір оскаржити в суді рішення уряду Німеччини про надання допомоги в 9 млрд євро авіакомпанії Lufthansa.
Про це інформує сайт Ryanair.
«Ryanair подасть апеляцію проти останнього прикладу незаконної державної допомоги Lufthansa», - заявив глава компанії Майкл О'Лірі.
За його словами, така державна підтримка істотно спотворить чесну конкуренцію, дозволивши Lufthansa встановлювати ціни, нижчі від ринкової вартості.
Також зазначається, що внаслідок таких дій Ryanair та інші лоукостери опиняться в скрутному становищі.
Як повідомлялося, влада Німеччини ухвалила виділити €9 мільярдів допомоги потерпілій від пандемії коронавірусу компанії Lufthansa, яка є найбільшим авіаперевізником у Європі.