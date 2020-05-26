Радник Джонсона не збирається йти у відставку через порушення карантину

Радник британського прем’єра Бориса Джонсона - Домінік Каммінгс заявив у понеділок, що не йтиме у відставку після того, як стала відомою інформація, що він порушив карантинні правила та поїхав з Лондона до Дархема, що за 320 кілометрів від столиці.

Про це повідомляє Sky News.

«Контраверсійний радник Бориса Джонсона рішуче наголосив, що не жалкує про свою поїздку із Лондона у Дархем і що зовсім не збирається йти через це у відставку», - йдеться в повідомленні.

Каммінгс підкреслив, що рішення про його відставку може приймати виключно прем’єр-міністр.

Також Каммінгс додав, що не радився з прем’єр-міністром Джонсоном щодо тієї поїздки, оскільки якраз тоді глава британського уряду потрапив у лікарню з коронавірусом.

Каммінгс пояснив свою поїздку на родинну ферму за 320 кілометрів від Лондона тим, що вважав це місце безпечнішим під час пандемії, коли він його дружина почували себе погано. А також наголосив, що на фермі не становив ні для кого жодної загрози, бо там «на півмилі навколо не було ні душі».

Як повідомлялося, старший помічник Бориса Джонсона Домінік Каммінгс у березні поїхав з Лондона до батьків в графстві Дарем попри дію карантину та заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були маленький син і дружина, в якої були симптоми COVID-19.

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Каммінгс заявляв, що вчинив правильно, тоді як деякі британські політики закликали до його відставки. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився звільняти з посади свого помічника, заявивши, що Каммінгс був змушений їхати «для пошуку належного догляду за дитиною».

Варто нагадати, що скандал із Каммінгсом набув резонансу через те, що саме він активно брав участь у розробці стратегії британського уряду щодо стримування пандемії COVID-19. Він також є одним з ідеологів Brexit.

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