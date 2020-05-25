У Нідерландах за добу виявили 209 випадків коронавірусу

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) становить 45 445 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Наразі підтверджено 45 445 пацієнтів із COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Приріст за минулі 24 години становить +209 людей.

Зазначається, що в країні від COVID-19 померли ще 8 людей. Всього вже 5 830 осіб померли від COVID-19.

Станом на 25 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 складає 5 500 764, з них 346 727 летальних. Натомість 2 302 163 особи вже вилікувалися від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах із 11 травня пом’якшили карантинні обмеження.

Планується, що з 1 червня поновлять роботу громадський транспорт, театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але з дотриманням карантинних вимог.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 осіб, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.

Фото: АА