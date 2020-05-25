Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії перевищила 57,3 тисячі
Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило у понеділок бельгійське видання «The Brussels Times».
«З нових інфікованих 175 людей живуть у Фландрії, 50 – у Валлонії, 25 – в Брюсселі. Протягом 24 годин були госпіталізовані 27 нових пацієнтів, 25 – виписані після одужання. Загальна кількість хворих з коронавірусом у лікарнях Бельгії становить 1 334 осіб, з них 251 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.
За добу від наслідків інфекції у Бельгії померли ще 32 особи, що довело загальну кількість загиблих з початку спалаху COVID-19 до 9 312 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість випадків коронавірусу на планеті станом на ранок понеділка, 25 травня, вже перевищила 5,5 млн, а число померлих – майже 347 тисяч.
Фото з сайту vrt.be