У Франції покарають футбольних фанів, які під час карантину зібралися на стадіоні

В Ельзасі від 300 до 400 уболівальників місцевих французьких футбольних клубів 24 травня, порушивши правила карантину, зібралися на стадіоні в Страсбурзі, щоб підтримати своїх улюбленців.

Місцеві чиновники мають намір вжити санкції проти організаторів матчу та його учасників, пише французьке спортивне видання L`Equipe.

«Футбольний матч між двома місцевими суперниками ФК Neuhof та Hautepierre зібрав у неділю ввечері від 300 до 400 уболівальників на стадіоні в Страсбурзі. На жаль, муніципальні чиновники дізналися про це лише в понеділок, і були дуже розлючені, обіцяючи санкції організаторам», - пише видання.

За даними ЗМІ, ніхто не був оштрафований.

«Ми досі не знаємо, чи це офіційний чи товариський матч, його було оголошено у п'ятницю в соціальній мережі», - сказав заступник міського голови Страсбурга зі спорту Серж Елер, додавши, що «у когось повинні були бути ключі, щоб відкрити стадіон Пако-Матео». За словами чиновника, поліція відреагувала із запізненням. Серж Елер пообіцяв дуже суворі санкції, якщо футбольні фанати будуть виявлені на зображеннях відеокамер, встановлених у районі стадіону.

Лікар, професор медицини та завідувач кафедри нефрології в Паризькій лікарні Петі-Санпетріє Жільбер Дерай назвав «диким» цей випадок: «400 людей, що зібралися в Страсбурзі на міжрайонний футбольний матч, це відверто кажучи нерозумно. Вірус завжди присутній, і така зустріч може становити міні-вірусну бомбу. Давайте залишатимемось обережними та мобілізованими», - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, у Страсбурзі через епідемію коронавірусу з 17 березня закриті усі спортивні споруди та майданчики. Місто з початком пандемії COVID-19 опинилося в її епіцентрі.

Наразі у Франції зафіксовано 144 921 випадок інфікування коронавірусом; 64 617 людей одужали та виписані з лікарень; 28 363 особи померли від COVID-19; 1 655 пацієнтів залишаються в реанімації.

У Франції з 11 травня триває виконання національної стратегії виходу з режиму карантину. Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Також дозволено відвідування 290 пляжів, озер, є доступ до інших водойм. Уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких обов'язкове у громадському транспорті. Публічні зібрання обмежені до 10 осіб.

У Франції до 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Офіційний Париж виступає за координацію дій на рівні Євросоюзу щодо відкриття зовнішніх і внутрішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони. Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.

Фото: twitter/DNA