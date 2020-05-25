Фінал Ястремської - у ТОП-5 матчів-марафонів турніру у Страсбургу

Минулорічний фінальний поєдинок за участю української тенісистки Даяни Ястремської та француженки Каролін Гарсії - 6:4, 5:7, 7:6 (7: 3) - потрапив до п'ятірки матчів-марафонів турніру WTA International у Страсбургу (Франція), який традиційно проходить напередодні Roland Garros.

Рейтинг WTA очолює зустріч другого кола 2015 року Медісон Кіз (США) - Мар'яна Лучич-Бароні (Хорватія), яка завершилася з рахунком 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), повідомляє пресслужба асоціації. Читайте також: Метревелі про ситуацію з тенісистом Басилашвілі: Насильство неприйнятне До списку також потрапили матчі: 2016 рік. Півфінал. Каролін Гарсія - Вірджіні Раззано (Франція) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:5; 2017 рік. Чвертьфінал. Дар'я Гаврилова (Австралія) - Ешлі Барті (Австралія) - 6:4, 6:7 (7:3), 7:6 (7:5); 2018 рік. Фінал. Анастасія Павлюченкова (Росія) - Домініка Цибулкова (Словаччина) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Фото: Фото: lalsace.fr.