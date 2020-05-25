Метревелі про ситуацію з тенісистом Басилашвілі: Насильство неприйнятне

Віцепрезидент Федерації тенісу Грузії Олександр Метревелі засудив дії Ніколоза Басилашвілі, затриманого у Тбілісі за побиття своєї колишньої дружини.

По словами Метревелі, його вразила ця подія, повідомляє Тенісний портал України.

"Ми обов'язково зробимо заяву. Насильство неприйнятне. Ми всі знаємо Ніко, тому ця подія вразило. Коли чоловік і дружина розлучаються, завжди виникають розбіжності, не тільки у випадку з Ніко. Я знав, що у тенісиста були проблеми", - заявив віцепрезидент федерації.

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У липні відбудеться суд над Басилашвілі, який побив свою колишню дружину на очах їхнього п'ятирічного сина. 28-річному тенісисту загрожує тюремне ув'язнення на термін від одного до трьох років. У кращому випадку він отримає покарання у вигляді від 200-т до 400-т годин суспыльно-корисних робіт.

Нині Ніколоза Басилашвілі відпустили під заставу у розмірі 28 тисяч євро.

На фото: Ніколоз Басилашвілі/tennisua.org.