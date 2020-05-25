Метревелі про ситуацію з тенісистом Басилашвілі: Насильство неприйнятне
По словами Метревелі, його вразила ця подія, повідомляє Тенісний портал України.
"Ми обов'язково зробимо заяву. Насильство неприйнятне. Ми всі знаємо Ніко, тому ця подія вразило. Коли чоловік і дружина розлучаються, завжди виникають розбіжності, не тільки у випадку з Ніко. Я знав, що у тенісиста були проблеми", - заявив віцепрезидент федерації.
У липні відбудеться суд над Басилашвілі, який побив свою колишню дружину на очах їхнього п'ятирічного сина. 28-річному тенісисту загрожує тюремне ув'язнення на термін від одного до трьох років. У кращому випадку він отримає покарання у вигляді від 200-т до 400-т годин суспыльно-корисних робіт.
Нині Ніколоза Басилашвілі відпустили під заставу у розмірі 28 тисяч євро.
На фото: Ніколоз Басилашвілі/tennisua.org.