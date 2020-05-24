Кращий тенісист Грузії затриманий поліцією за побиття колишньої дружини

Ніколоз Басилашвілі посідає 27-е місце в рейтингу ATP.

Перша ракетка Грузії Ніколоз Басилашвілі затриманий поліцією за побиття своєї колишньої дружини на очах у її дитини, повідомляє видання The Guardian.

Тенісисту загрожує покарання від 1 до 3 років позбавлення волі, або громадські роботи від 200 до 400 годин. Тбіліський міський суд в якості запобіжного заходу призначив заставу в розмірі 100 тисяч ларі (близько 840 тисяч гривень), і після його внесення Басилашвілі зможе залишити в'язницю.

Попереднє судове слухання по справі Басилашвілі заплановано на 16 липня. Його адвокат стверджує, що тенісист не визнає провину.

Басилашвілі посідає 27-е місце в рейтингу ATP. В його активі три перемоги в турнірах ATP, найвища сходинка в рейтингу - 16-я (травень 2019 року).

Фото: Shutterstock