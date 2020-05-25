У Польщі частково відновили роботу школи

З понеділка, 25 травня, у середніх школах Польщі функціонуватимуть групи для опіки над дітьми 1-3 класів.

Діти, які залишатимуться під опікою вчителів, не матимуть змоги у повному обсязі брати участь у навчальному процесі, який і надалі для всіх школярів вестиметься дистанційно в онлайн-режимі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням МОЗ та головного санітарного лікаря РП, у групах зможуть перебувати до 12 дітей, а в окремих випадках – до 14. На одну дитину має бути не менше 4 кв м простору у класі, за однією партою може перебувати лише один учень, а відстань між місцями для дітей мають становити не менше 1,5 метра.

Класи, в яких перебуватимуть діти, мають провітрюватися щогодини. На перервах поза класом учні мають перебувати під наглядом вчителів, а на спортивних майданчиках повинні зберігатися дистанції між групами дітей з різних класів.

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Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.