Іран відкрив для відвідування шиїтські святині

В Ірані відкрили для відвідування головні святині шиїтів, через більш як два місяці після закриття у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

«У понеділок Іран знову відкрив головні святині шиїтів по всій ісламській республіці, через більш як два місяці після того, як вони були закриті в результаті найбільш смертоносного спалаху нового коронавірусу на Близькому Сході», - йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, у тегеранському храмі Шах Абдол-Азім віруючі можуть відвідувати святиню в масці, пройшовши через дезінфекційний тунель. Також їм мають перевіряти температуру.

Храм Імам Реза в Мешхеді на північному сході Ірану, храм Фатіма Масума і мечеть Джамкаран у священному місті Кум також було відкрито з дотриманням подібних медичних протоколів.

За даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: Wikipedia