Іран відкрив для відвідування шиїтські святині
Про це повідомляє AFP.
«У понеділок Іран знову відкрив головні святині шиїтів по всій ісламській республіці, через більш як два місяці після того, як вони були закриті в результаті найбільш смертоносного спалаху нового коронавірусу на Близькому Сході», - йдеться у повідомленні.
Так, наприклад, у тегеранському храмі Шах Абдол-Азім віруючі можуть відвідувати святиню в масці, пройшовши через дезінфекційний тунель. Також їм мають перевіряти температуру.
Храм Імам Реза в Мешхеді на північному сході Ірану, храм Фатіма Масума і мечеть Джамкаран у священному місті Кум також було відкрито з дотриманням подібних медичних протоколів.
За даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.
Фото: Wikipedia