В Ірані 107-річна жінка одужала від коронавірусу

В Ірані жінка у віці 107 років одужала після зараження на коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранські ЗМІ.

"107-річна іранська жінка, заражена коронавірусом, одужала", - йдеться в повідомленні.

Салтанат Акбарі була госпіталізована в лікарню Хансарі в центральному місті Арак. Там вона провела «деякий час» в ізоляції, після чого її виписали.

Читайте також: В Ірані стався потужний землетрус

Як зазначає видання, Іран є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн на Близькому Сході: в цілому там зареєстровано понад 133 тисяч інфікованих і 7 359 смертельних випадків.

Станом на 24 травня у світі зафіксовано 5 427 917 випадків коронавірусу, 2 259 596 осіб одужалих і 344 418 тих, хто загинув.