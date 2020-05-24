В Ірані стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Державне телебачення Ірану наразі не підтвердило цю інформацію. Водночас іранська новинна агенція з посиланням на Сейсмологічний центр при Геофізичному інституті Університету Тегерану повідомляє, що поштовхи почалися о 13:41 за місцевим часом (12:41 за Києвом) на глибині 10 кілометрів.

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Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Як раніше повідомляло агентство, землетрус силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю на сході Туреччини, в районі Пюлюмур провінції Тунджелі.