На сході Туреччини стався землетрус

Землетрус силою 4,3 балів за шкалою Ріхтера стався сьогодні на сході Туреччини, в районі Пюлюмур провінції Тунджелі.

Про це поінформувало Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Підземні поштовхи досягли сили 4,3 бали, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 12 км», - йдеться у повідомленні.

Про руйнування та жертви повідомлень немає.

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Також сьогодні турецькі сейсмологи зафіксували поштовхи силою 4,7 бали у східній частині Середземного моря.

Як відомо, один з найбільших землетрусів за останній час, стався на сході Туреччини 24 січня. Після цього землетрусу було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище. Понад 40 осіб тоді загинули.