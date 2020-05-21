Біля узбережжя Греції стався потужний землетрус

Поблизу грецького узбережжя у Середземному морі зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,2.

Про це повідомляє Express.

«Потужний землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу Греції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, епіцентр знаходився на глибині 10 км приблизно в 240 км на південний захід від Греції в районі Метоні.

Кількасекундні поштовхи відчули жителі Афін та Албанії.

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Також було зафіксовано два афтершоки магнітудами 4,1 і 4,8.

Інформації про постраждалих та руйнування інфраструктури немає.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня на півночі Аргентини стався землетрус магнітудою 5,0.