Біля узбережжя Греції стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу грецького узбережжя у Середземному морі зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,2.
Про це повідомляє Express.
«Потужний землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу Греції», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, епіцентр знаходився на глибині 10 км приблизно в 240 км на південний захід від Греції в районі Метоні.
Кількасекундні поштовхи відчули жителі Афін та Албанії.
Також було зафіксовано два афтершоки магнітудами 4,1 і 4,8.
Інформації про постраждалих та руйнування інфраструктури немає.
Як повідомляв Укрінформ, 20 травня на півночі Аргентини стався землетрус магнітудою 5,0.