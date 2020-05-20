В Аргентині стався землетрус магнітудою 5

На півночі Аргентини стався землетрус магнітудою 5,0.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5 стався за 70 км від Кафаята, Аргентина", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 32 км. Землетрус стався о 12:42 за київським часом.

Інформації про завдану шкоду або постраждалих внаслідок двох землетрусів наразі немає.

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Як повідомлялося, вчора в Китаї внаслідок землетрусу магнітудою 5,0 у південно-західній провінції Юнань загинули щонайменше четверо людей, ще 23 особи отримали поранення.