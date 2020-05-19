В Японії за годину сталися два потужні землетруси

Поблизу японського міста Намі стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,1 стався за 32 км від Намі, Японія", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 44,4 км. Землетрус стався о 05:17 за київським часом.

За даними американської Служби, вже о 06:13 за Києвом в Японії стався ще один потужний землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр зафіксований на глибині 10 км за 19 км від міста Хотаки.

Інформації про завдану шкоду або постраждалих внаслідок двох землетрусів наразі немає.

Як повідомлялося, у південно-західній китайській провінції Юнань трапився землетрус магнітудою 5.