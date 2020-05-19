На півночі Швеції стався потужний землетрус, спричинений бурінням породи

На півночі Швеції в ніч проти понеділка зафіксували найпотужніший в історії країни землетрус, спричинений бурінням породи для видобутку руди.

Про це повідомляє The Local.

"Рекордно потужний землетрус сколихнув місто Кіруна та місцеву відому шахту з видобутку залізної руди у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, землетрус магнітудою 4,1 за шкалою Ріхтера стався близько 3 години ранку поблизу шахти, що належить видобувній компанії LKAB. Ця копальня є однією з найбільших рудних шахт у світі.

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Землетрусів природного походження у Швеції майже не буває. Ті, що спричинені бурінням шахт, траплялися й раніше, але були менш потужні. Сьогоднішній землетрус магнітудою 4,1 став рекордним.

"Це досить потужний землетрус, спричинений видобувною діяльністю, навіть у світовому масштабі", - зазначив Бйорн Лунд, сейсмолог з університету Уппсали.

Поштовхи були відчутні у радіусі близько 20 кілометрів, розповів речник компанії LKAB Фредрік Бйоркенваль.

"Під час видобутку руди формуються отвори та тріщини, що створює велике навантаження на породу. Цей землетрус стався на глибині близько 1 108 метрів", - зазначив Бйоркенваль.

У шахті на момент землетрусу перебували 13 гірників, всім вдалося безпечно її залишити та дістатися поверхні. Водночас, унаслідок землетрусу вийшли з ладу помпи для відкачування води, що викликало занепокоєння, що шахта заповниться водою, що своєю чергою може призвести до відключення електроенергії.

Найпотужніший землетрус загалом в історії Швеції зафіксували у 2008 році поблизу міста Сйобо на півдні країни – він був силою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Як раніше повідомляв Укрінформ, о 08:55 за київським часом біля узбережжя американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,3; о 06:18 за київським часом неподалік від міста Іерапетра, що на грецькому острові Крит, стався землетрус магнітудою 5,3.