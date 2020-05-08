У Тегерані стався землетрус, є жертви
Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на представника іранської організації з надання надзвичайних послуг Моджтаба Халеді.
«Щонайменше дві людини загинули і 11 отримали поранення в результаті потужного землетрусу, що стався у п'ятницю в іранській провінції Тегеран», - йдеться в повідомленні.
People are now waiting out on the streets across #Tehran, we advise all international people for possible aftershocks.0— Living in Tehran (@LivinginTehran) May 7, 2020
#زلزله_تهران pic.twitter.com/vUjlISM1nY
За даними іранського національного сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,1 стався в графстві Дамаванд у Тегерані на глибині семи кілометрів.
Після землетрусу національний сейсмологічний центр Ірану зафіксував ще вісім підземних поштовхів, найпотужніший з яких був силою 9,3 бала за шкалою Ріхтера.