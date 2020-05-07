У Перу стався потужний землетрус
Укрінформ
На півночі Перу стався землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
«Землетрус магнітудою 5,3 стався за 46 км на північний схід від Мойобамби, Перу», - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 31,6 км. Землетрус стався о 02:49 за київським часом.
Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, вчора біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.