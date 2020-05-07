У Кенії через сильну повінь загинули майже 200 людей

Про це повідомляє Al Jazeera.

«Через повінь та зсуви ґрунту, що були спричинені сильними зливами у Кенії, загинуло майже 200 людей, ще 100 тисяч осіб були змушені залишити свої будинки. Пошкоджена критично важлива інфраструктура в країні», - йдеться у повідомленні.

Місцеві чиновники заявляють про 194 загиблих.

Негода вже також знищила близько 3 200 гектарів рисових полів. Зазначається, що в країні й так спостерігаються перебої з доставками рису через пандемію коронавірусу.

В уряді також не виключають, що стихійне лихо може призвести до нестачі питної води.

За даними метеорологів, очікується, що сильні зливи, які у Кенії розпочалися ще у середині квітня, не стихатимуть впродовж наступних декількох тижнів в регіонах, які вже й так сильно постраждали від негоди.

Фото: Vitalis Kimutai/Daily Nation