В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,8

Біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

«Землетрус магнітудою 6,8 стався за 205 км на північній захід від Саумлакі, Індонезія», - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 107 км. Землетрус стався о 15:54 за київським часом.

Нині немає інформації про завдану шкоду або постраждалих.

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Як повідомлялося, сьогодні вранці землетрус магнітудою 5,2 стався за 38 км на північній захід від Ла Серена у Чилі.