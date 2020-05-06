В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,8
Укрінформ
Біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
«Землетрус магнітудою 6,8 стався за 205 км на північній захід від Саумлакі, Індонезія», - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 107 км. Землетрус стався о 15:54 за київським часом.
Нині немає інформації про завдану шкоду або постраждалих.
Як повідомлялося, сьогодні вранці землетрус магнітудою 5,2 стався за 38 км на північній захід від Ла Серена у Чилі.