На південному заході Китаю стався потужний землетрус
Укрінформ
У південно-західній китайській провінції Юнань трапився землетрус магнітудою п’ять балів.
Про це пише Xinhua.
Зазначається, що землетрус розпочався увечері й призвів до руйнування одного будинку, під завалами якого перебувають люди. Про інших жертв чи постраждалих інформації поки не надходило.
За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи були добре відчутні.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині у 8 км.
“Сейсмологічна адміністрація провінції оцінює реакцію на землетрус”, - пише Xinhua.
Як повідомлялося, 13 травня землетрус магнітудою 6,6 стався біля узбережжя Соломонових островів.