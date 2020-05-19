На південному заході Китаю стався потужний землетрус

У південно-західній китайській провінції Юнань трапився землетрус магнітудою п’ять балів.

Про це пише Xinhua.

Зазначається, що землетрус розпочався увечері й призвів до руйнування одного будинку, під завалами якого перебувають люди. Про інших жертв чи постраждалих інформації поки не надходило.

За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи були добре відчутні.

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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині у 8 км.

“Сейсмологічна адміністрація провінції оцінює реакцію на землетрус”, - пише Xinhua.

Як повідомлялося, 13 травня землетрус магнітудою 6,6 стався біля узбережжя Соломонових островів.