У США знову стався землетрус
Укрінформ
Біля узбережжя американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,3 стався за 283 км на захід від Ферндейл, Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 11 км. Землетрус стався о 08:55 за київським часом.
Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, минулої п’ятниці в американському штаті Невада стався землетрус магнітудою 6,4.