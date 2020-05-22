Біля берегів Мексики стався потужний землетрус

Поблизу мексиканського узбережжя стався надпотужний землетрус магнітудою 6,1.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 6,1 стався за 173 км на південь від Сан Хосе дель Кабо, Мексика", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 10 км. Землетрус стався о 10:46 за київським часом.

Інформації про завдану шкоду або постраждалих унаслідок двох землетрусів наразі немає.

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Як повідомлялося, неподалік від міста Іерапетра, що на грецькому острові Крит, стався землетрус магнітудою 5,1.