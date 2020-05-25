Президент Австрії порушив коронавірусний карантин

Австрійська поліція під час рутинного обходу застала президента країни Александера Ван дер Беллена в ресторані після офіційно дозволеного часу.

Про це повідомляє DW.

У ніч на неділю, 24 травня глава держави перебував у ресторані зі своєю дружиною і, за власними словами, "відволікся через розмову і не помітив, як пролетів час".

Через обмеження, введені на тлі пандемії коронавірусу, ресторани, бари та кафе в Австрії повинні закриватися не пізніше 23 годин. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками й після цього часу, однак офіціантам заборонено їх обслуговувати.

Коли поліція завітала в італійський ресторан "Sole", розташований у центрі Відня, на столику Ван дер Беллена і його дружини стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, за яке політик вибачився.

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Для самого державного діяча інцидент, швидше за все, залишиться без наслідків, а ось власнику ресторану в самому несприятливому випадку загрожує штраф у розмірі 30 000 євро за порушення приписів по боротьбі з COVID-19.