У Туреччині за добу нарахували понад тисячу нових випадків інфікування

За підсумками минулої доби, яка стала першим днем святкування закінчення місяця Рамадану, у Туреччині зафіксували 1 141 новий випадок інфікування коронавірусом.

Статистичні дані оприлюднив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Кількість пацієнтів, які одужали, наблизилася до 120 тисяч. Кількості нових випадків на прогнозованому рівні. Число пацієнтів, яким потрібна інтенсивна терапія, поступово зменшується. Знизити ризики більше можна ще дієвими заходами. Дієвий — це захід, якого у суспільному житті дотримуються всі без виключення", - повідомив міністр.

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За минулу добу було зроблено 24,6 тисячі тестів, з них 1 141 - позитивні. 32 особи померли, 1092 - одужали. Загалом вже зроблено понад 1,8 млн тестів, виявлено понад 156,8 тисячі випадків, померло 4 340 осіб, одужали - 118,7 тисячі.

Як відомо, по всій Туреччині на свято закінчення Рамадану було оголошено 4-денну комендантську годину із повною забороною виходити з дому.

Фото: АА