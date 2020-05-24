Китай згоден на міжнародне розслідування щодо COVID-19, але без втручання політики

Китай відкритий для спільних зусиль міжнародної наукової спільноти з виявлення джерела вірусу - об'єктивного і без втручання політики.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє CGTN.

«Китай завжди був відкритий для спільних зусиль міжнародної наукової спільноти з виявлення джерела вірусу і вважає, що цей процес повинен бути професійним, неупередженим і конструктивним, а також повинен бути вільним від політичного втручання, поважати суверенну рівність націй і уникати презумпції вини», - сказав він.

Глава МЗС також підкреслив, що процес розслідування «повинен бути відкритим, прозорим, об'єктивним і раціональним».

При цьому відстеження походження вірусу не повинне підривати пріоритет порятунку життів, співробітництва між країнами або участі ВООЗ.

Як повідомлялося, епіцентром спалаху коронавірусу у Китаї стало місто Ухань, звідки, як вважається, вірус і почав поширюватися.

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Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Китай з приводу початкової відповіді країни на пандемію, яка призвела до загибелі понад 330 000 осіб і економічної кризи по всьому світу.

Також Трамп звинуватив ВООЗ в тому, що вона допомагала Китаю приховувати дані про епідемію коронавірусу.

На вечір 24 травня, за даними сайту Worldometers, у світі зафіксовано 5 453 185 випадків коронавірусу, 2 281 172 людини одужали і 345 077 загинули.

Фото: АА