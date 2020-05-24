Китай закликає світ підтримувати ВООЗ
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє CGTN.
«Керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреусус виконав хорошу роботу», - сказав він, підкресливши, що «порядні країни» будуть продовжувати підтримувати організацію.
Коментуючи критику США в сторону Всесвітньою організацією охорони здоров'я, міністр підкреслив міжнародну роль ВООЗ в питаннях глобальної охорони здоров'я, заявивши, що підтримувати ВООЗ важливо для порятунку життів.
«Ми сподіваємося, що всі країни зрозуміють, що людство - це спільнота зі спільним майбутнім. Ми повинні надавати один одному більше підтримки і співпраці, і має бути менше звинувачень і конфронтації. Ми закликаємо всі країни об'єднатися і побудувати кращий світ для всіх», - заявив Ван І.
Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця Дональд Трамп заявив, що США припиняють виділення коштів на фінансування ВООЗ.