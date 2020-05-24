Китай закликає світ підтримувати ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреусус виконав хорошу роботу.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє CGTN.

«Керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреусус виконав хорошу роботу», - сказав він, підкресливши, що «порядні країни» будуть продовжувати підтримувати організацію.

Коментуючи критику США в сторону Всесвітньою організацією охорони здоров'я, міністр підкреслив міжнародну роль ВООЗ в питаннях глобальної охорони здоров'я, заявивши, що підтримувати ВООЗ важливо для порятунку життів.

«Ми сподіваємося, що всі країни зрозуміють, що людство - це спільнота зі спільним майбутнім. Ми повинні надавати один одному більше підтримки і співпраці, і має бути менше звинувачень і конфронтації. Ми закликаємо всі країни об'єднатися і побудувати кращий світ для всіх», - заявив Ван І.

Читайте також: Штати планують створити свій аналог ВООЗ

Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця Дональд Трамп заявив, що США припиняють виділення коштів на фінансування ВООЗ.