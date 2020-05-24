У Німеччині зафіксували масовий спалах коронавірусу в церкві - понад 40 заражень

У німецькому Франкфурті десятки людей заразилися коронавірусом COVID-19 під час служби в церкві, а в Нижній Саксонії він поширився серед відвідувачів ресторану.

Про нові спалахи хвороби повідомляє Rheinische Post.

«Після служби у баптистській церкві у Франкфурті понад 40 людей заразилися коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Церква стверджує, що дотримувалася протиепідемічних вимог; наразі припинено всі богослужіння, які були відновлені лише на початку травня. У більшості інфікованих хвороба протікає у легкій формі, у лікарні після служби 10 травня потрапило шестеро.

У п’ятницю в окрузі Лер Нижньої Саксонії було також повідомлено про спалах коронавірусу. Там діагностовано щонайменше 12 нових випадків, які, скоріш за все, пов'язані з вечіркою в ресторані 15 травня. Як результат, домашній карантин був призначений як запобіжний захід 106 особам, інформує Bild.

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Загалом у Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, станом на 24 травня зафіксовано з початку епідемії 178 281 випадок інфікування, з яких 431 – за останню добу. Померли 8 247 людей. «Активно хворих» нині - близько 10 тисяч.

Фото: АА