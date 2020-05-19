У Німеччині понад 100 мешканців притулку для біженців заразилися коронавірусом
Укрінформ
У гуртожитку в містечку Санкт-Августин, земля Північний Рейн-Вестфалія, виявлено спалах коронавірусу.
Про це повідомляє газета General Anzeiger.
«У будинку для біженців у Санкт-Августині кількість заражених людей зросла до 130. Загалом у закладі мешкають 300 людей, усім їм зроблено тести», - йдеться у повідомленні.
У притулку застосовуються найвищі гігієнічні заходи. Створено зону ізоляції. У інфікованих легкі симптоми.
Зазначається, що спалах виявили минулого четверга.
Загалом у землі Північний Рейн-Вестфалія з початку пандемії було зареєстровано, за даними Інституту Роберта Коха, 36 365 випадків інфікування (це друга найбільш враже COVID-19 земля ФРН після Баварії), з них померли 1512.
фото: General Anzeiger