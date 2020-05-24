У ФРН перша земля планує відмовитися від захисних масок

У Тюрингії планують з 6 червня скасувати обов'язок носити захисну маску та вимоги з дотримання мінімальної дистанції.

Про це повідомляє DW.

"Про плани скасувати обов'язкове носіння захисних масок, дотримання мінімальної дистанції та обмеження контактів з іншими повідомив прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пресслужбі земельного уряду Тюрингії повідомили, що деталі відмови від цих обмежень на рівні землі мають обговорити 26 травня під час урядового засідання. Крім того, планується розпустити антикризовий штаб і замінити його системою оповіщення, контроль над якою візьме на себе земельне міністерство охорони здоров'я. Заміну загальнонаціональних директив на місцеві заходи планують орієнтувати на показник нових випадків заражень на 100 тисяч осіб.

За даними земельної влади, найактуальніший показник інфікування в Тюрингії становив 5,8 на 100 тисяч жителів упродовж одного тижня. У цілому в цій східній німецькій землі було підтверджено понад 2,8 тисячі заражень коронавірусом, а 151 особа померла від такої інфекції або маючи її. Число пацієнтів, які натепер одужали, оцінюється в понад 2,4 тисячі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 травня в світі зафіксовано 5 407 414 випадків коронавірусу, зокрема 2 247 963 особи одужали і 344 025 померли.