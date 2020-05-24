У світі коронавірус виявили у понад 5,4 мільйона осіб, одужали 2,2 мільйона

Станом на ранок 24 травня в світі зафіксовано 5 407 414 випадків коронавірусу, зокрема 2 247 963 особи одужали і 344 025 загинули.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

За нову добу всього в світі було виявлено 9 464 нових випадків, 417 людей загинуло.

Найбільша кількість нових випадків була зафіксована в Мексиці - 3 329 (65 856 усього), де за добу загинуло 190 осіб, а також в Пакистані - 2 164 нових випадки (54 601 усього).

Читайте також: Жертвами коронавірусу в Бразилії за добу стали близько тисячі осіб

У Бразилії, яка посіла друге місце в антирейтингу щодо захворюваності після США, було зафіксовано 1 715 нових випадки (349 113 усього), там від хвороби загинуло 22 165 осіб, зокрема 152 сьогодні, і одужало 142 587 осіб.

У США зареєстровано 1 66 828 випадків, з них 98 683 летальних і 446 914 осіб одужали.