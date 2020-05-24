Жертвами коронавірусу в Бразилії за добу стали близько тисячі осіб

МОЗ Бразилії за останню добу зареєстрував 965 смертей від коронавірусної інфекції нового типу.

Таким чином, загальне число жертв коронавіруса в країні зросло до 22 013 осіб, повідомляє ТАСС.

У відомстві зазначають, що це найвищий показник, що фіксується у вихідні дні. Зазвичай, в суботу і неділю в країні фіксується менше число смертей.

Згідно з інформацією Мінохоронздоров'я країни, кількість летальних випадків на 100 тисяч осіб населення становить 10,5, рівень смертності - 6,3%. Кількість випадків інфікування в країні досягла 347 398, за минулі 24 години підтверджено понад 16,5 тисячі нових діагнозів.

Регіоном з найбільшою кількістю зареєстрованих смертей і випадків інфікування залишається Сан-Паулу. У регіоні налічується понад 80,5 тисяч інфікованих і понад 6 тисяч померлих. Другим регіоном за кількістю хворих стала Сеара - 35 112 осіб, потім слід Ріо-де-Жанейро - 34 533. У цих штатах жертвами пандемії стали 2 308 і 3 905 осіб відповідно.

Також, за даними МОЗ, хоча б один випадок зараження зареєстровано майже у 2/3 муніципалітетів країни.

Нагадаємо: Бразилія, де перший випадок зараження був підтверджений 26 лютого, на наступний день після закінчення карнавалу, займає друге місце у списку країн з найбільшою кількістю інфікованих, поступаючись тільки США.