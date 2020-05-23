Росія - на другому місці у світі за кількістю випадків коронавірусу
Укрінформ
Росія знову піднялася на другу сходинку у переліку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Worldometer.
Станом на 17:30 у РФ налічується 335 882 випадки хвороби Covid-19. Натомість в Бразилії, яку опустили на третю сходинку, - 334 777 пацієнтів з цим діагнозом.
Як і раніше, лідером за кількістю хворих є США (1 648 283 підтверджені випадки).
Як повідомлялося, станом на середину дня суботи, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 735. У світі підтверджені 5 340 192 випадки захворювання.