Росія - на другому місці у світі за кількістю випадків коронавірусу

Росія знову піднялася на другу сходинку у переліку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Worldometer.

Станом на 17:30 у РФ налічується 335 882 випадки хвороби Covid-19. Натомість в Бразилії, яку опустили на третю сходинку, - 334 777 пацієнтів з цим діагнозом.

Як і раніше, лідером за кількістю хворих є США (1 648 283 підтверджені випадки).

Як повідомлялося, станом на середину дня суботи, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 735. У світі підтверджені 5 340 192 випадки захворювання.