У Франції кількість інфікованих коронавірусом наближається до 145 тисяч, але темпи епідемії уповільнюються.

Такі дані станом на 22 травня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 144 566 випадків інфікування коронавірусом; 28 289 людей померло від COVID-19; 1 701 пацієнт залишається в реанімації у тяжкому стані; 64 209 осіб виписано з лікарень після одужання.

За попередню добу від COVID-19 одужали 373 особи, але інфікувалися – 393. Кількість летальних випадків становила 75.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня триває виконання національної стратегії виходу з режиму карантину. Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

Уряд забезпечив масове поширення захисних масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У більшості регіонів мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

До 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est