У Франції кількість інфікованих коронавірусом наближається до 145 тисяч

У Франції кількість інфікованих коронавірусом наближається до 145 тисяч

Укрінформ
У Франції кількість інфікованих коронавірусом наближається до 145 тисяч, але темпи епідемії уповільнюються.

Такі дані станом на 22 травня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 144 566 випадків інфікування коронавірусом; 28 289 людей померло від COVID-19; 1 701 пацієнт залишається в реанімації у тяжкому стані; 64 209 осіб виписано з лікарень після одужання.

За попередню добу від COVID-19 одужали 373 особи, але інфікувалися – 393. Кількість летальних випадків становила 75.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня триває виконання національної стратегії виходу з режиму карантину. Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Дозволено відвідування 290 пляжів, озер та доступ до інших водойм.

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Уряд забезпечив масове поширення захисних масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках. У більшості регіонів мінімальна кількість масок поширюється серед громадян безкоштовно – засоби захисту кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

До 15 червня залишаються обмеження при перетині кордону. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est

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