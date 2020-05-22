Туреччина готується до туристичного сезону: майже 500 пляжів отримали "блакитний прапор"

У Туреччині 486 пляжів у цьому сезоні отримали "блакитний прапор" - міжнародну екологічну нагороду, що вручається пляжам і причалам, які відповідають визначеним міжнародним стандартам.

Про це повідомив Фонду захисту навколишнього середовища Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

"Цього року 486 пляжів у Туреччині, 22 причали та 7 яхт відзначено "блакитним прапором". Найбільше число таких пляжів в Анталії - 206, в Муглі - 105, Ізмірі - 52", - повідомив фонд.

Окрім того, в Айдині є 35 таких пляжів, Баликесірі - 31, Чанаккале і Самсуні — по 13, в інших провінціях, де є пляжі, — менш як 10.

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Номінація щорічно з 1987 року вручається пляжам і причалам, де вода відповідає високим стандартам якості, створено всі умови для комфортного й безпечного купання.

Нагадаємо: Туреччина входить до ТОП-3 країн, які мають найбільше таких пляжів у світі. На першому місці Іспанія, на другому — Греція. Раніше в уряді оголошували про намір вивести країну на перше місце до 2023 року, коли країна буде відзначати 100-річчя від створення Республіки.