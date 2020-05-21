У Туреччині за добу кількість нових випадків коронавірусу менше тисячі

Кількість випадків інфікування коронавірусом в Туреччині за минулу добу становить 972.

Результати доби оприлюднив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Кількість нових випадків опустилася нижче тисячі. Кількість втрачених нами пацієнтів сьогодні зменшилась. Ми будемо надалі боротися з вірусом, змінюючи методи. Нині наші основні заходи: маски та 1,5 метри соціальної дистанції», - заявив міністр.

Так, минулої доби проведено 20 838 тестувань, виявлено 972 нових випадків коронавірусу, одужало 1092 людини, 23 - померло.

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Загалом у Туреччині виявлено 152,6 тисяч випадків інфікування, 4222 людей померли, 114 тисяч - одужали. За весь час було зроблено майже 1,7 млн тестів.

Як повідомлялося, у світі станом на 21 травня зафіксовано 5 101 473 випадків зараження коронавірусом, померли 329 ,903 осіб, одужали – 2 033 559 пацієнтів.